«O' zapft is!» - Oktoberfeste in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An diesem Samstag beginnt der jährliche Ansturm auf die Bierzelte: Das 191. Münchner Oktoberfest öffnet seine Pforten. Bis zum 4. Oktober bietet das weltgrößte Volksfest Bier, Bratwurst und Fahrgeschäfte. Um den Oktoberfest-Flair zu spüren, ist aber nicht zwingend eine Reise nach Bayern nötig. Wo sich auch in Hessen Wiesn-Stimmung breitmacht:

Oktoberfest in Wiesbaden

Am Donnerstag, 24. September startet die Erbenheimer Kerb mit ihrem Oktoberfest als Auftakt für das Kerbewochenende. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Sitzplätze kosten 20 Euro, Stehplätze 17 Euro. Tickets gibt es per Mail an oktoberfest@waeschbachstelzen.de.

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Das Oktoberfest am Dutenhofener See

Vom 25. September bis 3. Oktober heißt es am Dutenhofener See bei Wetzlar «O' zapft is!». Freitag und Samstag stehen die Schlagerstars Heino, Vincent Gross und Isi Glück auf der Bühne. Dazu fließt Festbier und bayerische Spezialitäten kredenzt. Tagestickets gibt es für 32,90 Euro im Vorverkauf. Einlass ist ab 18.00 Uhr.

Oktoberfest in der Gießener Kongresshalle

Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren sind am Samstag, 26. September, zum Gießener Oktoberfest in der Kongresshalle eingeladen. Der Eintritt kostet 10 Euro, mit Gießen-Pass 8 Euro. Brezeln und Obazda sind im Eintrittspreis bereits enthalten. Karten gibt's im Gießener Rathaus oder am Tag der Veranstaltung vor Ort. Beginn ist um 14.00 Uhr.

Bayerischer Abend in Willingen

In der Usselner Schützenhalle kann am Samstag, 26. September, ab 18.30 Uhr gefeiert werden wie in München. Passende Live-Musik, Moderation und ein Festbieranstich holen die Wiesn nach Nordhessen. Tickets gibt es für 13 Euro auf der Website des Burschenclub Usseln 1612.

Oktoberfest in Seligenstadt

Auch die Seligenstädter werfen sich in diesem Jahr wieder in Tracht und Dirndl. Der Verein Schwesternhaus veranstaltet sein Oktoberfest am 26. und 27. September in der Heimatbundhalle. Einlass ab 18.00 Uhr. Karten gibt es bei der Metzgerei Becker.

Das Frankfurter Oktoberfest

Bis zum 11. Oktober fließt im Deutsche Bank Park in Frankfurt das Bier. Geplant sind etwa Partyabende und Frühschoppen. Abends geht es um 17.30 Uhr los, beim Frühschoppen schon um 10.30 Uhr. Tickets kosten 17 bis 50 Euro.

Oktoberfest in Kassel

Die Veranstalter setzen am und im Airport Kassel-Calden am Samstag, 3. Oktober, von 11.00 bis 18.00 Uhr auf Bierzelt-Atmosphäre. Oktoberfest und Genussmarkt gehen in die Neuauflage. Neben Musik, Essen und Kinderprogramm gilt eine Fahrzeugausstellung als Höhepunkt.

In der Waldgaststätte Herbsthäuschen herrscht am 3. Oktober ebenfalls Oktoberfest-Stimmung - mit Bier, Federweißem, Musik und passenden Speisen.

Oktoberfest in Herborn

Das Herborner Oktoberfest hat Ballermann-Größen wie Mickie Krause und Ikke Hüftgold verpflichtet. Auch Anna-Maria Zimmermann soll auftreten. Gefeiert wird von 9. bis 11. sowie am 16. und 17. Oktober; freitags und samstags immer ab 18.00 Uhr. Der Frühschoppen geht sonntags schon um 11.00 Uhr los. Tickets gibt es online für 29,90 Euro.

Hanauer Oktoberfest

Im Stadtteil Lamboy/Tümpelgarten verwandelt sich das Vereinsheim Sandelmühle am Samstag, 10. Oktober, quasi zur Wiesn. Der TSV 1860 Hanau veranstaltet hier sein Oktoberfest.

Das Limburger Oktoberfest

Limburg wird vom 15. bis 20. Oktober zum Volksfest-Schauplatz. Trachten, Festzelt und Blaskapelle holen die bayerische Stimmung nach Mittelhessen. Am Donnerstag öffnet das Fest um 18.00 Uhr, an anderen Tagen zwischen 11.00 und 15.00 Uhr. Der Eintritt kostet 15 bis 20 Euro.

Oktoberfest in Rüdesheim

In Rüdesheim ist Wiesn-Stimmung auf dem Rhein zu erleben: An Bord der MS Rhein Star darf am 16. und 17. Oktober bei Wellengang der Maßkrug nicht aus der Hand fallen. Start ist 19 Uhr, um 19.45 Uhr fährt das Schiff ab. Dann heißt es drei Stunden mit DJ, Bier und Live-Programm. Karten sind jeweils für 39,90 Euro erhältlich.

Oktoberfest in der Knallhütte

Im Baunataler Brauhaus Knallhütte wird es am Samstag, 17. Oktober, ab 18.00 Uhr bayerisch: mit Bier, Haxe, Hendl, Weißwurst und passender Musik. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Heiner Wiesn in Darmstadt