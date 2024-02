O2-Handymast versorgt sich selbst mit Strom

Kirtorf/München (dpa) - Der Telekommunikationsanbieter Telefónica (O2) hat einen Handymast in Betrieb genommen, der sich selbst mit Strom versorgt. In einer entlegenen Gegend im hessischen Kirtorf im Vogelsbergkreis wurde die mit Solarmodulen und einer Brennstoffzelle betriebene Anlage zwischen Wald und Wiesen errichtet, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bisher war dort ein 4G-Funkloch, nun gibt es dort 4G- und 5G-Empfang.