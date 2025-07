Rot in Frankfurt, Grün in Kassel: Oberbürgermeister gewählt

Kassels neuer Oberbürgermeister heißt Sven Schoeller und ist ein Grüner. In Frankfurt regiert künftig SPD-Mann Mike Josef. Nancy Faeser, die die SPD als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl führen will, sieht im Sieg von Josef Rückenwind für die Wahl im Herbst.