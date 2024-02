Oberleitungsschaden nach Baumfällarbeiten in Nordhessen

Schwalm-Eder-Kreis (dpa/lhe) - Bei Baumfällarbeiten ist an der Main-Weserbahn zwischen Kassel und Frankfurt am Main eine Oberleitung beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei ein gefällter Baum zwischen Treysa und Schlierbach (Schwalm-Eder-Kreis) am Mittwoch in die falsche Richtung auf die Oberleitung gefallen. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. In Folge sei der Streckenabschnitt zwischen Treysa und Schlierbach für mehrere Stunden gesperrt worden. Insgesamt seien dadurch über 20 Züge verspätet gewesen.