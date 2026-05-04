Justiz

Odenwälder muss nach Kindesmissbrauch in 75 Fällen in Haft

Wegen schweren Kindesmissbrauchs in 75 Fällen muss ein 52-Jähriger aus dem Odenwald für zwölfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Nach der Haft folgt Sicherungsverwahrung.

Der Angeklagte gestand alle Vorwürfe. Er hatte seine Taten selbst gefilmt. (Symbolfoto) Foto: Michael Brandt/dpa
Der Angeklagte gestand alle Vorwürfe. Er hatte seine Taten selbst gefilmt. (Symbolfoto)

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Landgericht Darmstadt hat einen 52 Jahre alten Odenwälder zu zwölfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe wegen zahlreicher Fälle schweren sexuellen Kindesmissbrauchs bis hin zur Vergewaltigung verurteilt. Zudem verfügte die Kammer, dass der Mann nach der Haft in der Sicherungsverwahrung untergebracht wird. «Sie haben schwere Schuld auf sich geladen», sagte der Vorsitzende Richter Daniel Schledt in der Urteilsbegründung.

Die Staatsanwaltschaft, die auf 13,5 Jahre Haft plädiert hatte, hatte 75 Fälle zwischen den Jahren 2005 und 2024 angeklagt. Zu allen Anklagepunkten gab es Fotos und Videos, vom Angeklagten selbst angefertigt. Unter den elf Geschädigten - zu den Tatzeitpunkten vorpubertäre Jungen - war auch sein damals acht Jahre alter Stiefsohn. Der Odenwälder, der mit seiner Frau drei eigene, inzwischen erwachsene Kinder hat, hatte alle Vorwürfe «uneingeschränkt» gestanden.

Gericht sieht keine Einschränkung der Schuldfähigkeit

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mit dem Urteil war das Gericht weitgehend der Staatsanwaltschaft gefolgt. Die Verteidigung hatte kein Strafmaß genannt, aber eine eingeschränkte Schuldfähigkeit des Angeklagten wegen seiner Pädophilie geltend gemacht.

Das sah die Kammer nicht so. Bei den Fotos und Videos sei praktizierte Steuerung zu erkennen, so der Vorsitzende Richter. Zudem habe der Mann stets sozial adäquat agiert. Der Facharbeiter war unter anderem Elternbeirat. Eltern seiner Opfer hatten ihn als sympathisch geschildert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Maddie-Verdächtiger: Staatsanwaltschaft will Gerichtswechsel
Göttingen statt Braunschweig?

Maddie-Verdächtiger: Staatsanwaltschaft will Gerichtswechsel

Der 48-jährige Deutsche ist vom Vorwurf mehrerer schwerer Sexualstraftaten freigesprochen worden. Mit der Revision wollen die Strafverfolger aber nicht nur die Aufhebung dieses Urteils erreichen.

11.10.2025

Kriminalität

Babysitter muss wegen Kindesmissbrauchs lange in Haft

Es ist wohl der Alptraum aller Eltern: der Babysitter, der sich als Missbrauchs-Täter herausstellt. In Köln wurde dieses Szenario schreckliche Realität. Jetzt wurde das Urteil gesprochen.

29.08.2023

Kriminalität

Kindesmissbrauch: Sieben Jahre Haft für Ex-Schulleiter

Er nutzte seine Stellung als Vertrauensperson laut Urteil aus und verging sich an Kindern und Jugendlichen. Dafür muss ein ehemaliger Musiklehrer und Chorleiter ins Gefängnis.

02.06.2023

Landgericht Fulda

Sieben Jahre Haft für Ex-Schulleiter wegen Kindesmissbrauchs

Er nutzte seine Stellung als Vertrauensperson laut Urteil aus und verging sich an Kindern und Jugendlichen. Dafür muss ein ehemaliger Musiklehrer und Chorleiter ins Gefängnis. Doch auch nach dem Ende der Haft wird er voraussichtlich nicht auf freien Fuß kommen.

02.06.2023

Urteil

Kindesmissbrauch: Neun Jahre Haft für Ex-Schwimmtrainer

Das Gericht hat den pädophilen Mann verurteilt. Ob die Strafe so wirklich durchgeführt wird, ist jedoch noch nicht sicher.

28.04.2023