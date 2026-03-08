Landtagswahl

Özdemir erklärt sich zum Wahlsieger

Die Grünen liegen in Baden-Württemberg knapp vor der CDU. Nun hat sich Spitzenkandidat Özdemir zum Wahlsieger erklärt.

Özdemir: «Wir haben die Wahl gewonnen». Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Özdemir: «Wir haben die Wahl gewonnen».

Stuttgart (dpa) - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat sich zum Sieger der Landtagswahl in Baden-Württemberg erklärt. «Wir haben die Wahl gewonnen», sagte Özdemir am Abend auf der Wahlparty seiner Partei. Als er 2024 seinen Hut in den Ring geworfen habe, hätte nicht viele daran geglaubt, dass so ein Tag wie heute kommen könne. Nun sei er gekommen.

Die Grünen hätten in ihrer langen Geschichte weiß Gott nicht alles richtig gemacht, sagte Özdemir. Diese Wahl habe gezeigt, wie viel Zustimmung die Grünen und ihre Themen hätten. «Von daher geht heute Abend auch die Botschaft aus: Abgesänge auf die Grünen, Abgesänge auf unsere Themen waren verfrüht», so der 60-Jährige. Zuvor hatten «Stuttgart Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

Hochrechnungen von ARD und ZDF sahen bei der Landtagswahl die Grünen knapp vor der CDU. CDU-Landeschef Manuel Hagel hatte am Abend bereits eine Niederlage eingeräumt und Özdemir und den Grünen gratuliert.

