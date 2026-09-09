Özdemir reist nach AfD-Wahlsieg zu Gesprächen nach Berlin
Im Wahlkampf war Ministerpräsident Özdemir in Sachsen-Anhalt unterwegs und engagierte sich für seine Partei. Nun sagt er Termine im Südwesten ab, um sich nach der Wahl in Berlin einzubringen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Sieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt reist Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) am Donnerstag kurzfristig zu Gesprächen nach Berlin. Özdemir wolle dort im Nachgang der Wahl in Sachsen-Anhalt unter anderem Parteifreunde treffen, sagte ein Sprecher des Staatsministeriums. Außerdem sei geplant, dass Özdemir am Abend an der Talksendung von Maybrit Illner teilnehme.
Für die Reise nach Berlin sagt Özdemir in Baden-Württemberg einen Tag seiner länger geplanten Sommertour ab. Eigentlich war vorgesehen, dass der Grünen-Politiker am Donnerstag mehrere Orte rund um den Bodensee besucht und sich dort über medizinische Versorgung, Obstbau, Wasserversorgung und Verteidigungswirtschaft informiert.
Özdemir hatte sich vor der Wahl in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf der dortigen Grünen engagiert und hatte mehrere Auftritte absolviert. Die Partei hatte am Wahlabend mit 8,9 Prozent der Stimmen deutliche Zuwächse im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren und ihr bestes Ergebnis in dem Bundesland verbucht.