Offenbach ist Blitzhauptstadt Hessens
Offenbach verzeichnete 2025 die höchste Blitzdichte in Hessen. Im Norden des Bundeslands wurden hingegen deutlich weniger Blitze gezählt.
Offenbach/Wien (dpa/lhe) - Stadt und Kreis Offenbach führen die Blitz-Statistik Hessens an. Wie aus regionalisierten Tabellen des Informationsdienstes Aldis/Blids in Wien hervorgeht, hatte die Stadt Offenbach im vergangenen Jahr die höchste Blitzdichte im Bundesland.
Gezählt werden Blitze pro Quadratkilometer. Die Stadt Offenbach kam auf einen Wert von 0,73. Danach folgt der Landkreis Offenbach mit 0,61. Diesen Wert erreicht allerdings auch die Stadt Frankfurt.
Blitzdichte in Nordhessen besonders gering
Im Gegensatz zum Rhein-Main-Gebiet war die Blitzdichte 2025 in Nordhessen besonders gering. Am unteren Ende der Liste stehen der Kreis Waldeck-Frankenberg mit 0,15 und die Stadt Kassel mit 0,20.
Die Statistik auf Bundesland-Ebene war schon Anfang des Jahres veröffentlicht worden. Dabei zeigte sich, dass es 2025 in Hessen seltener geblitzt hat als 2024: insgesamt 6.462 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids im Jahresverlauf. 2024 hatte das Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten 11.488 Blitze registriert.
Ein Grund war laut Deutschem Wetterdienst, dass es in den meisten der gewitterträchtigen Sommermonate schlicht zu trocken war - Gewitter brauchen feuchte und energiereiche Luftmassen.