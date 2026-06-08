Rasentennis auf dem Weissenhof

Ohne Zverev: Fünf Deutsche jagen Tennis-Erfolge in Stuttgart

Ohne Zverev, aber mit Wildcard-Talenten und einem Comeback: Welche Tennisprofis beim Stuttgarter Rasenturnier für Furore sorgen wollen.

Erreichte 2023 das Stuttgarter Finale: Jan-Lennard Struff. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Erreichte 2023 das Stuttgarter Finale: Jan-Lennard Struff. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Auch ohne French-Open-Sieger Alexander Zverev möchte ein Quintett beim Tennisturnier in Stuttgart für deutsche Erfolge sorgen. Der zweite Hauptrunden-Tag steht ganz im Zeichen der deutschen Erstrundenpartien. Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier treten beim Rasenevent auf dem Weissenhof am Dienstag nacheinander ab 11.00 Uhr auf dem Centre Court an.

Die womöglich kniffligste Aufgabe steht dabei für Altmaier gegen den früheren Stuttgart-Sieger Frances Tiafoe aus den USA an (nicht vor 15.00 Uhr). Hanfmann bekommt es mit Aleksandar Kovacevic aus den USA zu tun, Struff mit dem Qualifikanten Alexis Galarneau aus Kanada. Zudem haben die beiden Wildcard-Inhaber Tom Gentzsch und Diego Dedura ihre ersten Auftritte.

Präsentiert sich erstmals in Stuttgart: Tennis-Talent Diego Dedura. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Präsentiert sich erstmals in Stuttgart: Tennis-Talent Diego Dedura. (Archivbild)

Zverevs Angstgegner einer der Topfavoriten

Zverev hatte seine zunächst angekündigte Stuttgart-Teilnahme nach seinem Final-Einzug bei den French Open abgesagt. Am Sonntag kürte sich der Tennisstar dann zum ersten deutschen Paris-Champion der Open Era seit 1968 und zum ersten deutschen Grand-Slam-Sieger im Herren-Einzel seit Boris Becker 1996. Becker hatte vor 30 Jahren bei den Australian Open seinen sechsten und letzten Grand-Slam-Titel gewonnen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor einem Jahr hatte Zverev auf dem Killesberg das Endspiel erreicht, aber gegen den US-Profi Taylor Fritz verloren. Der Titelverteidiger ist bei der diesjährigen Auflage hinter seinem Landsmann Ben Shelton an Position zwei gesetzt.

Für Aufmerksamkeit dürfte auch das Comeback des früheren Wimbledon-Finalisten Nick Kyrgios sorgen. Der häufig verletzte Australier tritt seit Jahren nur noch sporadisch auf der Tour an. Am Dienstag trifft Kyrgios im letzten Centre-Court-Match auf den Franzosen Corentin Moutet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zverev kündigt Start bei Stuttgarter Tennisturnier an
ATP-Turnier am Weissenhof

Zverev kündigt Start bei Stuttgarter Tennisturnier an

Von den French Open direkt auf den Killesberg? Alexander Zverev will auch in diesem Jahr in Stuttgart aufschlagen - und könnte dort seinen Final-Gegner von 2025 wiedertreffen.

21.04.2026

NHL-Star als Zuschauer: Tennis-Talent Engel überrascht
Rasentennis

NHL-Star als Zuschauer: Tennis-Talent Engel überrascht

Der 17 Jahre alte Justin Engel spielt sein erstes Profi-Match auf Rasen. Er zeigt sich bei seiner Premiere unbeeindruckt und behält am Ende die Nerven. Das sieht auch ein Nordamerika-Star.

10.06.2025

Nach Zverev-Ankunft: Struff siegt in Stuttgart
Rasentennis

Nach Zverev-Ankunft: Struff siegt in Stuttgart

Jan-Lennard Struff steckt in einer schwierigen Phase seiner Tennis-Karriere. In Stuttgart kann der Sauerländer zum Auftakt überzeugen. Der Topstar des Turniers startet später in die Woche.

09.06.2025

Stuttgarter Tennis-Auftakt mit Struff - Zverev erwartet
Rasentennis

Stuttgarter Tennis-Auftakt mit Struff - Zverev erwartet

Nach dem Abschluss der French Open verlagert sich das Tennis-Geschehen von den Sand- auf die Rasenplätze. In Stuttgart will Alexander Zverev seine Paris-Enttäuschung verdrängen.

09.06.2025

Struff tritt dank Wildcard bei Stuttgarter Tennis-Turnier an
Wimbledon-Vorbereitung

Struff tritt dank Wildcard bei Stuttgarter Tennis-Turnier an

Alexander Zverev hat für das Tennis-Turnier in Stuttgart gemeldet. Aber ob er kommt? Das ist offen. Zwei andere deutsche Spieler dürfen sich dank Wildcards präsentieren.

13.05.2025