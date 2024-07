Okapi-Nachwuchs im Frankfurter Zoo

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der vergangenen Woche ist im Frankfurter Zoo ein Okapi auf die Welt gekommen. Die braunen Waldgiraffen gelten als stark gefährdet und sind in Zentralafrika beheimatet. Bei dem Nachwuchs handele es sich vermutlich um ein Weibchen, hieß es. Die Mutter, die vierjährige Imani, sei im Februar bereits trächtig aus dem Kölner Zoo nach Frankfurt gekommen.

«Okapis sind Ablieger, das heißt, sie halten sich in den ersten Wochen ihres Lebens in einem Versteck auf. Im Zoo Frankfurt befindet sich das Nest, das hinter einem Laubvorhang verborgen ist, im Stall und wird vom Jungtier nur verlassen, um bei der Mutter zu trinken», teilte der Zoo mit. Allerdings hätte sich das Jungtier nicht immer daran gehalten. So sei es bereits der Mutter in die Anlage gefolgt und habe beim Publikum für Entzücken gesorgt.