Nachbarstreit um Bambushecke

OLG: Meterhohe Hecke muss nicht zurückgeschnitten werden

Seit Jahren streiten zwei Nachbarn aus Hessen vor Gericht über eine sechs bis sieben Meter hohe Bambushecke. Der Fall ging durch mehrere Instanzen und landete nun wieder beim OLG in Frankfurt.

Das OLG Frankfurt hat nach einer Ortsbegehung entschieden: Die Hecke muss nicht zurückgeschnitten werden (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Das OLG Frankfurt hat nach einer Ortsbegehung entschieden: Die Hecke muss nicht zurückgeschnitten werden (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Eine Bambushecke, die seit Jahren für einen juristischen Streit zwischen hessischen Nachbarn sorgt, muss nach Auffassung des Oberlandesgerichts in Frankfurt nicht zurückgeschnitten werden. Zuvor war das Verfahren durch mehrere Instanzen bis zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe gegangen.

«Das hessische Nachbarrecht sieht grundsätzlich keine Höhenbegrenzung für eine Heckenbepflanzung vor, die die Grenzabstände wahrt», erklärte das OLG, dessen Senat sich bei einer Ortsbegehung eigens einen Endruck von der Hecke in Frankfurt verschafft hatte. «Die aus dem Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme folgende Grenze ungewöhnlich schwerer und nicht mehr hinzunehmender Beeinträchtigungen ist nach dem Ergebnis der Ortsbesichtigung bei dem streitgegenständlichen Grundstück nicht erfüllt.» Auch der Grenzabstand von 75 Zentimeter sei laut einem Sachverständigen beachtet worden. 

Und: Der Senat habe den Eindruck gewonnen, dass die hier vorhandenen optischen Wirkungen deutlich unterhalb der rechtlich maßgeblichen Schwelle einer «erdrückenden und dominierenden Wirkung» blieben. Die Bambuspflanzen haben laut dem Gericht zwischenzeitlich eine Höhe von mindestens sechs bis sieben Meter.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

BGH forderte zum Nachmessen auf

Der Kläger wollte, dass seine Nachbarin ihren meterhohen Bambus auf drei Meter zurückschneidet und dafür sorgt, dass er nicht wieder über diese Höhe hinauswächst. Das Oberlandesgericht Frankfurt wies die Klage im August 2023 ab. Schließlich sei der vorgeschriebene Abstand, den Hecken vom Nachbargrundstück einhalten müssen, hier erfüllt. Ab über zwei Metern Höhe gilt demnach ein Mindestabstand von 75 Zentimetern - für drei Meter hohe also genauso wie für sechs oder sieben Meter hohe Hecken.

Der Fall ging dann später an den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Dort ging es auch um die Frage, ob eine Hecke grundsätzlich nur eine bestimmte Maximalhöhe haben kann - und ob sie ihre Eigenschaft als solche verliert, wenn sie darüber hinauswächst. Dieser Ansicht erteilte der BGH im März 2025 - wie zuvor bereits das OLG - aber eine Absage.

Doch obwohl der BGH die Einschätzung der Frankfurter Vorinstanz mit Blick auf die nicht vorhandene, allgemeine Höhenbegrenzung der Hecke teilte, hob er das Urteil zunächst auf und verwies die Sache zurück nach Frankfurt. Denn der Senat war sich nicht sicher, ob die Beklagte mit ihrem Bambus tatsächlich den für Hecken von über zwei Metern Höhe gesetzlich geregelten Abstand von 75 Zentimetern einhält. Das OLG muss hier noch mal nachmessen lassen, hieß es damals. Das hatte der Senat nun bei der Ortsbegehung gemacht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Meterhohe Schrottberge brennen im Industriegebiet Mannheim
Recyclinghof

Meterhohe Schrottberge brennen im Industriegebiet Mannheim

Meterhoch schlagen die Flammen in die Höhe. In Mannheim fängt ein Schrottplatz Feuer. Und der giftige Rauch hängt tief. Sogar in Frankfurt ist er noch bemerkbar.

08.08.2025

Kein Höhenlimit: Bundesgerichtshof klärt, was eine Hecke ist
Nachbarstreit um Bambushecke

Kein Höhenlimit: Bundesgerichtshof klärt, was eine Hecke ist

Ein Nachbarstreit über eine meterhohe Bambushecke landet am höchsten deutschen Zivilgericht. Ist das Gewächs zu hoch, um Hecke zu sein?

28.03.2025

Bambushecke zu hoch? Bundesgerichtshof prüft Nachbarstreit
Nachbarrecht

Bambushecke zu hoch? Bundesgerichtshof prüft Nachbarstreit

Ökologischer Sichtschutz oder erdrückende grüne Wand? Zwei Nachbarn streiten über eine meterhohe Bambushecke. Den Fall prüft nun Deutschlands höchstes Zivilgericht.

21.02.2025

Baden-Württemberg

Schnee in Süddeutschland: Bis zu zehn Zentimetern gemessen

Aprilwetter im März: Nach frühlingshaften Temperaturen ist es in der Nacht zu Sonntag im Südwesten teilweise weiß geworden. Ganz anders sind die Aussichten wieder im Laufe der Woche.

24.03.2024

Kurios

Meterhohe Buchstaben im Sand: Braut sieht Antrag aus Flieger

Ein Heiratsantrag soll möglichst für immer in Erinnerung bleiben. In Schottland dürfte das einem Mann gelungen sein, als er um die Hand seiner zukünftigen Frau bat.

17.08.2023