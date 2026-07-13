Olympiasieger Mahé unterschreibt für ein Jahr bei den Löwen

Mannheim (dpa) - Handball-Olympiasieger Kentin Mahé bleibt der Bundesliga erhalten und wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen. Der 35 Jahre alte Routinier aus Frankreich spielte zuletzt für den VfL Gummersbach und unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Mannheimern, wie sein neuer Club mitteilte. Die Löwen gewinnen damit eine weitere Alternative im Rückraum.

«Kentin kennt die Handball-Bundesliga. Das ist immer ein großer Vorteil, weil er genau weiß, was ihn hier erwartet. Mit seiner großen Erfahrung, seiner Kreativität und seiner Energie wird er unserem Angriffsspiel noch einmal eine Extraportion Qualität verleihen», sagte Löwen-Cheftrainer Maik Machulla, der mit Mahé bereits bei der SG Flensburg-Handewitt zusammen gearbeit hat.

«Ich schätze an Kentin vor allem seine Professionalität, seine Power und seinen Ehrgeiz, in jeder Trainingseinheit das Bestmögliche aus sich herauszuholen. Damit wird er auch für unsere jungen Spieler ein wichtiges Vorbild sein.»

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Erfolgreich in der Nationalmannschaft

Mit der französischen Nationalmannschaft gewann der Rückraumspieler 2015 und 2017 den WM-Titel, 2014 und 2024 die Europameisterschaft und in Tokio Olympia-Gold.