Opel-Zoo erwartet Elefantenbaby

Kronberg (dpa/lhe) - Zum ersten Mal seit über einem halben Jahrhundert kündigt sich bei den Elefanten im Opel-Zoo in Kronberg Nachwuchs an. Die 18-jährige Kariba sei tragend, sagte der Direktor des Opel-Zoos, Thomas Kauffels, am Mittwoch. Der errechnete Geburtstermin ist im Sommer 2025, die Tragezeit bei Afrikanischen Elefanten beträgt 22 Monate. Vater ist der Elefantenbulle Tamo. Es wäre die erste Elefantengeburt im Opel-Zoo seit dem 15. April 1968.