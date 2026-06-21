Kinoerlebnis

Open-Air-Kinosommer: Wo Filme unter freiem Himmel laufen

Unter freiem Himmel Kinofilme schauen gibt es auch in diesem Jahr in Hessen. Gleich in mehreren Städten gibt es Angebote.

Filme unter dem Sternenhimmel gibt auch in diesem Jahr. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Filme unter dem Sternenhimmel gibt auch in diesem Jahr. (Archivbild)

Weiterstadt/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Filmbiografien, Komödien oder Blockbuster: In den Sommermonaten gibt es wieder vielerorts Kino unter freiem Himmel in Hessen. Auf riesigen Leinwänden flimmern dann auf öffentlichen Plätzen, auf dem Wasser, im Hafen oder im Schloss Filme wie «Michael» über den King of Pop, «Abba», «Der Teufel trägt Prada 2» oder «Extrawurst». Teils an einzelnen Tagen, teils über längere Zeiträume kann dann nach Einbruch der Dunkelheit mancherorts auch im Liegestuhl ein Kinoerlebnis genossen werden. 

Der Eintritt ist teils kostenlos, andernorts werden mehr als zehn Euro fällig. Die Tickets müssen an manchen Spielstätten vorher reserviert werden. So zum Beispiel in Seeheim-Jugenheim, wo unter dem Motto «Kino unter Sternen» noch bis zum 5. September auf der Freilichtbühne von mittwochs bis samstags Filme laufen. Und wo kann man unter anderem noch schauen?

  • Lindenfels: In der Burg der südhessischen Stadt werden vom 27. bis 29. August Filme präsentiert.
  • Weiterstadt bietet vom 13. bis zum 17. August nach eigenen Angaben bereits zum 50. Mal Open-Air-Kino im Braunshardter Tännchen an.
  • Butzbach: Im Landgrafenschloss werden vom 23. Juli bis 12. August Filme gezeigt.
  • Bad Homburg: Im Musikpavillon bietet die Stadt am 21. und 23. Juli Filme an.
  • Offenbach: Direkt am Main gibt es bereits seit dem 5. Juni bis zum 29. August Angebote am Hafen 2.
  • Frankfurt: Auf verschiedenen Dachterrassen gibt es vom 23. Juni bis 16. August Angebote unter dem Motto «High Rise Cinema». Vom 26. Juni bis 23. August gibt es auch am Alten Polizeipräsidium Open-Air-Kino.
  • Kassel: Auf dem Hof von Dock 4 werden in Kassel vom 26. Juni bis 5. September Filme gezeigt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ob Regen oder Sonne: Fürther Open-Air-Kino ein voller Erfolg
„F1“ zum Abschluss

Ob Regen oder Sonne: Fürther Open-Air-Kino ein voller Erfolg

Zum Abschluss des Open-Air-Kinos in den Fürther Steinbachwiesen läuft der Film „F1“. Die KjG Fürth zieht trotz des wechselhaften Wetters positive Bilanz.

01.09.2025

Von Fantasy-Abenteuer bis Actionfilm: Open-Air-Kino in Lindenfels
Drei Filme an drei Tagen

Von Fantasy-Abenteuer bis Actionfilm: Open-Air-Kino in Lindenfels

Im August gibt es wieder die Gelegenheit, unter freiem Himmel das Kino-Feeling zu erleben. Welche Filme wann gezeigt werden.

12.08.2025

Fürth: Open-Air-Kino in den Steinbachwiesen
Kinoprogramm

Fürth: Open-Air-Kino in den Steinbachwiesen

Fünf Filme unter freiem Himmel: Die KjG startet Ende August wieder ihr Open-Air-Kino in den Steinbachwiesen in Fürth. Wann es soweit ist und welche Filme laufen.

30.07.2025

Premiere in Gorxheim: Open-Air-Kino zum Jubiläum des TV Gorxheim
Freizeit

Premiere in Gorxheim: Open-Air-Kino zum Jubiläum des TV Gorxheim

Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums des TV Gorxheim fand erstmals ein Open-Air-Kino statt. Ein Wochenende lang konnten Besucher Filme unter freiem Himmel genießen.

28.09.2023

Sportgelände des TV Gorxheim wird zum Open-Air-Kino
Gorxheim

Sportgelände des TV Gorxheim wird zum Open-Air-Kino

Ab heute werden drei Filme unter freiem Himmel gezeigt. Und auch der TV Gorxheim hat sich etwas einfallen lassen.

15.09.2023