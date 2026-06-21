Open-Air-Kinosommer: Wo Filme unter freiem Himmel laufen
Unter freiem Himmel Kinofilme schauen gibt es auch in diesem Jahr in Hessen. Gleich in mehreren Städten gibt es Angebote.
Weiterstadt/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Filmbiografien, Komödien oder Blockbuster: In den Sommermonaten gibt es wieder vielerorts Kino unter freiem Himmel in Hessen. Auf riesigen Leinwänden flimmern dann auf öffentlichen Plätzen, auf dem Wasser, im Hafen oder im Schloss Filme wie «Michael» über den King of Pop, «Abba», «Der Teufel trägt Prada 2» oder «Extrawurst». Teils an einzelnen Tagen, teils über längere Zeiträume kann dann nach Einbruch der Dunkelheit mancherorts auch im Liegestuhl ein Kinoerlebnis genossen werden.
Der Eintritt ist teils kostenlos, andernorts werden mehr als zehn Euro fällig. Die Tickets müssen an manchen Spielstätten vorher reserviert werden. So zum Beispiel in Seeheim-Jugenheim, wo unter dem Motto «Kino unter Sternen» noch bis zum 5. September auf der Freilichtbühne von mittwochs bis samstags Filme laufen. Und wo kann man unter anderem noch schauen?
- Lindenfels: In der Burg der südhessischen Stadt werden vom 27. bis 29. August Filme präsentiert.
- Weiterstadt bietet vom 13. bis zum 17. August nach eigenen Angaben bereits zum 50. Mal Open-Air-Kino im Braunshardter Tännchen an.
- Butzbach: Im Landgrafenschloss werden vom 23. Juli bis 12. August Filme gezeigt.
- Bad Homburg: Im Musikpavillon bietet die Stadt am 21. und 23. Juli Filme an.
- Offenbach: Direkt am Main gibt es bereits seit dem 5. Juni bis zum 29. August Angebote am Hafen 2.
- Frankfurt: Auf verschiedenen Dachterrassen gibt es vom 23. Juni bis 16. August Angebote unter dem Motto «High Rise Cinema». Vom 26. Juni bis 23. August gibt es auch am Alten Polizeipräsidium Open-Air-Kino.
- Kassel: Auf dem Hof von Dock 4 werden in Kassel vom 26. Juni bis 5. September Filme gezeigt.