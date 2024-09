Opposition will Antworten nach Rauswurf von Staatssekretärin

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Affäre um die entlassene hessische Staatssekretärin Lamia Messari-Becker erhöht die Opposition den Druck auf die schwarz-rote Landesregierung. Die Landtagsfraktionen der Grünen und der FDP wollen sich nach eigenen Angaben mit einem Offenen Brief mit zehn Fragen an Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wenden.