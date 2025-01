Organspende in der Region weiterhin auf niedrigem Niveau

Frankfurt/Main (dpa) - Die Zahl der Organspenden in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist im vergangenen Jahr in etwa konstant geblieben. 406 Organe wurden in den drei Bundesländern postmortal entnommen, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) in Frankfurt unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte. Im Vorjahr waren es demnach 408, im Jahr davor 335 Organe.