Ostereiersuche im Südwesten bei viel Sonne - aber nur kurz

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Ostereiersuche ist in Baden-Württemberg am Ostersonntag bei viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen möglich. Doch wer nicht nass werden möchte, sollte sich beeilen bei der Suche. Denn nach einem «Super-Wetter» mit viel Sonne, wenigen Wolken und Höchstwerten von 17 bis 22 Grad am Vormittag soll sich das nach Angaben eines Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) im Tagesverlauf ändern.