Paar in zweitem Mordfall in Kassel unter dringendem Verdacht

Kassel (dpa/lhe) - Ein Paar soll in Kassel im März einen 44-jährigen Mann erstochen haben und steht nun auch unter dringendem Verdacht, einen 51-Jährigen getötet zu haben. Die 28 Jahre alte Frau und der 37-jährige Mann sitzen bereits in Untersuchungshaft. In beiden Fällen würden die Ermittlungen nun wegen Verdachts des Mordes geführt, da sich konkrete Hinweise auf das Mordmerkmal Heimtücke ergeben hätten, teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei mit.