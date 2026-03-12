Paderborn: Deutlich mehr Missbrauchsfälle als bisher bekannt

Paderborn (dpa) - Im Erzbistum Paderborn haben in den Jahren 1941 bis 2002 deutlich mehr Priester Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht als bisher bekannt. Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Studie, die die Universität Paderborn am Donnerstag vorgestellt hat. Bislang galten laut 2018 veröffentlichen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz für diesen Zeitraum 111 Priester als Beschuldigte. «Diese Zahlen sind stark zu korrigieren», sagte die Mitautorin und Historikerin Nicole Priesching. Jetzt gebe es 210 Hinweise auf Beschuldigte, die 489 Kinder und Jugendliche missbraucht haben sollen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Aufgeteilt auf die Amtszeiten der Kardinäle Lorenz Jaeger und Johannes Joachim Degenhardt nannte Priesching ebenfalls Zahlen. Unter Jaeger wurden 144 Priester beschuldigt, 316 Kinder missbraucht zu haben. Bei Degenhardt waren es 98 Beschuldigte und 195 Betroffene. Das sind 4,35 Prozent der über die Jahre beschäftigten Kleriker.

Unter beiden Kardinälen sei versucht worden, die Fälle zu vertuschen und die Täter zu schützen. Die Opfer und deren Familien wurden unter Druck gesetzt, so die Historikerin, die Anzeigen zurückzuziehen. Wenn die Priester geständig waren, die Fälle aber in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt waren, konnten sie ihre Arbeit in der Regel fortsetzen.

Professorin kündigt für das Jahr 2027 die zweite Studie an

Noch bis in das Jahr 2001, so die Autorin der Studie, habe Degenhardt besseren Wissens von Einzelfällen gesprochen. Er habe diese als Fehltritte und unglückliches Verhalten der Kleriker bezeichnet. Beide Kardinäle hätten große Milde gegenüber den Priestern gezeigt, dafür kein Verständnis für die Opfer, so die Autoren.