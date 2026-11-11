Paintball gegen Nähe: Hornisgrinde-Wolf soll Abstand lernen

Seebach (dpa/lsw) - Mit Paintball-Gewehren und Schreckschuss-Pistolen wollen Experten dem auffälligen Wolf auf der Hornisgrinde in den kommenden Wochen mehr Abstand zu Menschen beibringen. Der erneute Abschreckungsversuch werde mehrere Wochen dauern, teilte der Nationalpark Schwarzwald in Seebach (Ortenaukreis) mit. Dafür würden zeitweise Wege gesperrt. Einen Termin sowie konkrete Wege und Sperrzeiten nennt der Park nicht.

Der Rüde nähert sich seit mehr als drei Jahren Spaziergängern, besonders Menschen mit Hunden. Er folgt ihnen häufig in weniger als 30 Metern Entfernung.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen, den Wolf mit einem Sender auszustatten und auf Distanz zu halten, hatte das baden-württembergische Umweltministerium Anfang des Jahres eine befristete Abschussgenehmigung erteilt. Sie galt bis zum 10. März und wurde nicht verlängert. Sollte ein Abschuss wieder Thema sein, müsste eine neue Genehmigung beantragt werden. Inzwischen ist nach der Änderung des Jagdrechts das Agrar- und Forstministerium für den Wolf zuständig.

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Viel Wald, wenig Aussicht auf Erfolg

Laut Nationalpark soll der Wolf möglichst genau dann verschreckt werden, wenn er das ungewöhnliche Verhalten zeigt. «Unser Plan ist es, in mehreren Teams im Streifgebiet unterwegs zu sein - in der Hoffnung, dass wir ihn im Idealfall mehrmals in einer kritischen Situation verschrecken können», sagte Nationalpark-Wildtiermanager Raffael Kratzer. «Dann hätte eine solche Maßnahme die größte Chance.»

Allerdings ist das Suchgebiet groß: Der Wolf streift durch rund 15.000 Hektar, davon liegen etwa 2.500 im Norden des Nationalparks. Zusätzliche Fotofallen sollen helfen, seine Aufenthaltsorte einzugrenzen. Unterwegs sein werden Fachleute des Nationalparks und der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA), die das Wolfsmonitoring im Land verantwortet.

Die Beteiligten dämpfen allerdings die Erwartungen. Der Wildtierforscher Normann Stier von der TU Dresden hält die Maßnahmen für die aussichtsreichste Möglichkeit, einen Abschuss zu vermeiden, schätzt die Erfolgschancen aber dennoch als sehr gering ein. Auch Kratzer verweist auf das fortgeschrittene Alter des Tieres, das eine Verhaltensänderung schwer mache.

Ruhe für den Abschreckungsversuch

Für den Einsatz brauchen die Teams ungestörte Bedingungen. Widersprüchliche Erfahrungen des Wolfes könnten den Versuch gefährden, heißt es vom Nationalpark. Die Verantwortlichen werben deshalb um Verständnis für gesperrte Wege. Schreckschüsse sollen das Tier nicht töten, sondern dazu beitragen, einen Abschuss zu verhindern, betonen sie.

Menschen mit Hunden sollen das Streifgebiet möglichst meiden, ihre Tiere zumindest aber anleinen. Begegnungen sollten sie schnellstmöglich den Rangern, den Nationalpark-Infozentren oder der FVA melden. Mit Beginn der Paarungszeit im Winter rechnen die Fachleute damit, den Wolf wieder häufiger zu sehen und gezielt abschrecken zu können.

Abschuss bleibt eine Möglichkeit

Gelingt eine Vergrämung nicht, steht am Ende der Abschuss des Tieres, hatte Agrarministerin Marion Gentges (CDU) bereits im August erklärt. Ganz so einfach dürfte das aber nicht werden. Denn auch zu Beginn des Jahres hatten professionelle Jäger im Nationalpark wochenlang versucht, den Wolf zu finden und zu erlegen - erfolglos. Zuvor hatten zwei Gerichte die damalige Genehmigung des Umweltministeriums zum Abschuss für rechtmäßig erklärt.