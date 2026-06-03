Ermittlungen laufen

Paketbote soll Ware im Wert von 20.000 Euro gestohlen haben

Paket verschwunden? Ein Postbote hat offenbar monatelang Sendungen im Wert von insgesamt 20.000 Euro eingesackt. Wie ihm Deutsche Post und Polizei auf die Spur kamen.

Der Paketbote entwendete Warensendungen im Wert von rund 20.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Der Paketbote entwendete Warensendungen im Wert von rund 20.000 Euro. (Symbolbild)

Singen (dpa/lsw) - Ein Paketbote soll in Singen (Kreis Konstanz) über mehrere Monate hinweg Postsendungen im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen haben. Mitarbeiter der Deutschen Post hatten in dessen Zustellauto nicht ordnungsgemäß ausgelieferte Warensendungen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung des 28-Jährigen hätten die Beamten schließlich weitere verpackte Pakete mit fremden Adressetiketten gefunden und diese beschlagnahmt.

Bereits im April hatte die Deutsche Post den Angaben zufolge interne Nachforschungen angestellt, da auf den Auslieferrouten des mutmaßlichen Diebes auffällig viele Pakete verloren gingen. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann für seine Fahrten das Foto eines fremden Postausweises genutzt hatte. Im Anschluss seien die Lieferstrecken des 28-Jährigen genauer unter die Lupe genommen worden. 

Die mutmaßlichen Machenschaften des Paketboten flogen schließlich am Donnerstag auf. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gewerbsmäßigen und besonders schweren Falls des Diebstahls, der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses sowie der Fälschung beweiserheblicher Daten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
E-Commerce-Boom: Zoll fertigt deutlich mehr Sendungen ab
Zoll-Jahresbilanz

E-Commerce-Boom: Zoll fertigt deutlich mehr Sendungen ab

Der deutsche Zoll muss wegen des E-Commerce-Booms immer mehr Pakete abfertigen. Wie die Sendungen kontrolliert werden - und wie die Behörde gestärkt werden soll.

12.05.2026

DHL erhöht Preise für bestimmte Paket-Sendungen
Pakete

DHL erhöht Preise für bestimmte Paket-Sendungen

Am deutschen Paketmarkt ist DHL Marktführer. Die Preise für Briefe und Pakete sind in den vergangenen Jahren schrittweise teurer geworden. Nun ist es bei bestimmten Sendungsarten mal wieder so weit.

02.06.2025

Nach Warnstreiks: Post liefert unerledigte Sendungen aus
Streit um mehr Geld

Nach Warnstreiks: Post liefert unerledigte Sendungen aus

Vor der vierten Runde im Tarifkonflikt bei der Post hat Verdi weiter Druck gemacht. Wegen Warnstreiks blieb jede zehnte Sendung liegen. Bei der Zustellung und am Verhandlungstisch geht es nun weiter.

02.03.2025

Millionen Sendungen bleiben wegen Post-Warnstreiks liegen
Briefe und Pakete

Millionen Sendungen bleiben wegen Post-Warnstreiks liegen

Wer auf einen Brief oder ein Paket wartet, braucht womöglich etwas Geduld: Wegen eines Arbeitskampfes bei der Post sind in manchen Gegenden viel weniger Zustell-Transporter unterwegs sind als sonst.

29.01.2025

Kriminalität

Marihuana im Wert von 500.000 Euro in Postsendungen entdeckt

50 Kilogramm Marihuana hat der Zoll in einem Heilbronner Paketzentrum entdeckt. Verpackt waren die Drogen in 30 unterschiedlich großen Behältnissen. An wen waren sie adressiert?

07.09.2023