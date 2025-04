Ebersburg (dpa/lhe) - Bei dem Getränkehersteller Rhön-Sprudel in Ebersburg (Kreis Fulda) ist ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen seien mehrere Paletten auf dem Werksgelände in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Flammen griffen auf Leergut über, das sich in der Nähe befand. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.