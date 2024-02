Palliativmediziner: Gesellschaft braucht Trauerkompetenz

Kassel (dpa/lhe) - In Hessen sind nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr rund 73.000 Menschen gestorben, bundesweit waren es mehr als eine Million. Sie lassen ein Mehrfaches an trauernden Hinterbliebenen zurück. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) plädiert für eine bedarfsgerechtere und strukturierte Versorgung der Betroffenen. «Es gibt diejenigen, für die der Rückhalt durch ihr soziales Netzwerk bei der Trauerbewältigung ausreichend ist. Andere brauchen zusätzliche Unterstützung, etwa in Form von Trauerbegleitung oder -beratung. Und ein nicht unwichtiger Prozentsatz braucht professionelle Hilfe», sagte Franziska Blank, Sprecherin der Landesvertretung Hessen der DGP. «Diese Menschen müssen wir wahrnehmen.»