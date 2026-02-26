Einer der ältesten Deutschen

Papst gratuliert 110-jährigem Priester aus Eichenzell

Mit 110 Jahren erhält Bruno Kant Glückwünsche aus dem Vatikan. Was Papst Leo XIV. dem ältesten katholischen Priester der Welt ins persönliche Gratulationsschreiben schrieb.

Mit 110 Jahren erhält Bruno Kant Glückwünsche aus dem Vatikan. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/DPA
Mit 110 Jahren erhält Bruno Kant Glückwünsche aus dem Vatikan. (Archivbild)

Fulda/Eichenzell (dpa/lhe) - Mit 110 Jahren ist Bruno Kant aus dem osthessischen Eichenzell einer der ältesten lebenden Deutschen. Zu seinem Geburtstag am Donnerstag erhielt der katholische Pfarrer im Ruhestand besondere Glückwünsche direkt aus dem Vatikan, wie das Bistum Fulda mitteilte. 

Geboren wurde Kant am 26. Februar 1916 in Werblinia (deutsch Werblin) bei Danzig. Nach Angaben aus dem Vatikan sei er der älteste katholische Priester weltweit, erklärte das Bistum. «Aus diesem Anlass sandte Papst Leo XIV. dem Jubilar ein persönliches Gratulationsschreiben», hieß es. 

Papst dankt Kant für seinen Dienst

«Mit Freude habe ich erfahren, dass Sie am 26. Februar Ihren 110. Geburtstag begehen dürfen und übermittle Ihnen hierzu meine herzlichen Glück- und Segenswünsche», schrieb demnach Papst Leo XIV. Dankbar für Kants «langjährigen treuen und hingebungsvollen priesterlichen Dienst» schließe der Papst ihn in sein Gebet ein und erteile ihm sowie allen, die ihm nahestehen, den Apostolischen Segen.

Auch der Fuldaer Bischof Michael Gerber und unter anderem Weihbischof Karlheinz Diez gratulierte Kant laut Mitteilung während einer Feierstunde persönlich.

