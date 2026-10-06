Passagier randaliert während Flug und rüttelt an der Tür
Ein 33-Jähriger fällt während eines Fluges mit aggressivem Verhalten auf. Das Bordpersonal und Passagiere greifen ein.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Während eines Lufthansa-Fluges vom kolumbianischen Bogotá nach Frankfurt hat ein Passagier randaliert. Nach Angaben der Frankfurter Polizei soll der 33-Jährige unter anderem mehrfach an der Flugzeugtür gerüttelt haben. Die Aufforderung des Flugpersonals, das zu unterlassen, soll er ignoriert haben. Bordpersonal und zwei Passagiere hätten das Verhalten schließlich unterbunden.
Nach der Landung sei der Mann festgenommen und aufgrund seines Zustandes in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Gegen ihn wurde den Angaben zufolge zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr eingeleitet.
Die Lufthansa bestätigte den Vorfall auf Anfrage grundsätzlich, nannte aber keine Details. Die Crew habe die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, sodass der Flug planmäßig fortgesetzt werden konnte, erklärte eine Sprecherin. Es handelte sich demnach um den Flug LH543 mit Landung am Montag.