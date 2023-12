Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen erholt sich

Frankfurt/Main (dpa) - Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im November weiter von seinem Corona-Tief erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte knapp 4,6 Millionen Fluggäste und damit 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch mitteilte. Damit lag das Aufkommen 9,4 Prozent niedriger als vor der Pandemie im November 2019. Im Oktober hatte der Rückstand zum Vorkrisenniveau 11,9 Prozent betragen. Im Frachtgeschäft zog das Aufkommen nach einer längeren Schwächephase wieder an. So wurden 174.258 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen. Das waren 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber 6,6 Prozent weniger als im November 2019.