Patient eskaliert im Rettungswagen
Ein 58-Jähriger randaliert auf dem Weg zur Notaufnahme, verletzt einen Sanitäter und später einen Polizisten. Was mutmaßlich dahintersteckte und wie der Einsatz für die Beteiligten endete.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Während der Fahrt in einem Rettungswagen hat ein Patient einen Notfallsanitäter in Karlsruhe derart angegriffen, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Der Mann habe diverse Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit.
Der 58 Jahre alte Patient habe am Sonntagabend auf der Fahrt zur Notaufnahme randaliert, unter anderem auch die Seitenscheibe des Fahrzeugs zerstört und sei geflohen. Als die Polizei ihn festnehmen wollte, habe er sich gewehrt und einen Beamten leicht verletzt.
«Der Angreifer befand sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand», hieß es. Nach der Untersuchung im Krankenhaus sei er in eine psychiatrische Einrichtung gekommen.