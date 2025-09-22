Brandstiftung Patient legt Feuer in Krankenhaus - Keine Verletzten In dem Krankenzimmer liegt ein älterer Mann und schläft. Doch dann löst der Brandmelder aus. 22.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Bernd Weißbrod/dpa Nach der Brandstiftung wurde ein Patient in die Psychiatrie gebracht. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Verdacht auf Brandstiftung Tödlicher Klinikbrand: Patient zündete sein Kissen an Ein 72 Jahre alter Patient soll den Brand im Hamburger Marienkrankenhaus gelegt haben, bei dem mehrere Menschen starben. Nun ist wohl klar, wie das Feuer ausbrach. 02.06.2025 Notfälle Brandstiftung? Drei Tote in Hamburg bei einem Klinikbrand Mitten in der Nacht brennt es in einem Hamburger Krankenhaus. Für einige Patienten kommt jede Hilfe zu spät. Ein 72-Jähriger wird als tatverdächtig festgenommen. 01.06.2025 Zimmerbrand Feuer in Kasseler Krankenhaus war mutmaßlich Brandstiftung Im Kasseler Marienkrankenhaus brennt ein Patientenzimmer. Dann wird ein Patient wegen des Verdachts der Brandstiftung verhaftet. 07.10.2024 Notfälle Brandmelder ausgelöst - BER-Eingangshalle kurzzeitig geräumt Feuermeldung oder Fehlalarm? Auf dem Hauptstadtflughafen BER durfte kurzfristig niemand mehr in die Eingangshalle. Gebrannt hat es aber wohl doch nicht. 20.11.2023 Rems-Murr-Kreis Patient legt in Krankenzimmer Feuer 01.06.2023