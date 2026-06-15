Basketball-Bundesliga

Patrick-Ära bei Ludwigsburger Basketballern endet

Auch Johannes Patrick geht. Die enge Verbundenheit mit der Familie Patrick ist bei den Ludwigsburger Basketballern Geschichte.

Johannes Patrick (l) verlässt die Ludwigsburger Basketballer. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Johannes Patrick (l) verlässt die Ludwigsburger Basketballer. (Archivbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach Vater John Patrick und Bruder Jacob Patrick verabschiedet sich auch Johannes Patrick von den MHP Riesen Ludwigsburg. Mit 24 Jahren und nach 12 Jahren in Ludwigsburg wird der Basketballer eine neue Herausforderung in der 2. Bundesliga annehmen, teilte der Erstligist mit. Den neuen Verein des Spielers gaben die Ludwigsburger nicht bekannt. «Die Ära Patrick endet mit Johannes», schrieb der Club.

Vater John Patrick war insgesamt ein Jahrzehnt Coach des Bundesligisten. Zunächst trainierte der US-Amerikaner den Verein von 2013 bis 2022 und kehrte für die Saison 2024/25 noch einmal zurück. Jacob Patrick war im vergangenen aus Ludwigsburg weggegangen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ludwigsburger Basketballer Skuja fällt einige Tage aus
Basketball

Ludwigsburger Basketballer Skuja fällt einige Tage aus

Der lettische Basketball-Nationalspieler Toms Skuja vom Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg hat sich das Sprunggelenk verstaucht. Er muss eine Pause einlegen.

12.11.2025

Ludwigsburger Basketballer verpflichten neuen US-Forward
Basketball-Bundesliga

Ludwigsburger Basketballer verpflichten neuen US-Forward

Ludwigsburgs Basketball-Neuzugang James Murray-Boyles kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit in Crailsheim. Auch mit dem Trainer der Riesen arbeitete er schon zusammen.

10.07.2025

Ludwigsburg trennt sich von Trainer Patrick
Basketball

Ludwigsburg trennt sich von Trainer Patrick

2013 wurde John Patrick erstmals Trainer in Ludwigsburg, nun verlässt er den Basketball-Club endgültig. Bis Saisonende übernimmt der Assistent.

26.03.2025

Basketball

Basketballer Patrick verlängert in Ludwigsburg: Dunn geht

30.06.2023

Basketball-Bundesliga

Ludwigsburger Basketballer verlängern mit Cheftrainer King

11.05.2023