Patrick-Ära bei Ludwigsburger Basketballern endet
Auch Johannes Patrick geht. Die enge Verbundenheit mit der Familie Patrick ist bei den Ludwigsburger Basketballern Geschichte.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach Vater John Patrick und Bruder Jacob Patrick verabschiedet sich auch Johannes Patrick von den MHP Riesen Ludwigsburg. Mit 24 Jahren und nach 12 Jahren in Ludwigsburg wird der Basketballer eine neue Herausforderung in der 2. Bundesliga annehmen, teilte der Erstligist mit. Den neuen Verein des Spielers gaben die Ludwigsburger nicht bekannt. «Die Ära Patrick endet mit Johannes», schrieb der Club.
Vater John Patrick war insgesamt ein Jahrzehnt Coach des Bundesligisten. Zunächst trainierte der US-Amerikaner den Verein von 2013 bis 2022 und kehrte für die Saison 2024/25 noch einmal zurück. Jacob Patrick war im vergangenen aus Ludwigsburg weggegangen.