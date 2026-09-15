Auszeichnung für Australier

Paul Ehrlich-Preis für Erkenntnisse zu Autoimmunerkrankungen

Wenn das Immunsystem den eigenen Körper angreift, können schwere Erkrankungen die Folge sein. Für seine Forschungen zu den Ursachen wird nun ein australischer Wissenschaftler ausgezeichnet.

Der diesjährige Preisträger forscht und lehrt in Australien. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Der diesjährige Preisträger forscht und lehrt in Australien. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Der australische Immunologe Christopher Goodnow erhält den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2027. Goodnow werde «für seine fundamentalen Beiträge zur Erklärung von Autoimmunkrankheiten» ausgezeichnet, gab der Stiftungsrat der Paul Ehrlich-Stiftung in Frankfurt am Main bekannt. Der Preis ist mit 120.000 Euro dotiert. 

Der im Jahr 1959 geborene Wissenschaftler entdeckte den Angaben zufolge, dass das Immunsystem sogenannte B-Zellen, die den eigenen Körper angreifen, in einem funktionell stillgelegten Zustand aufbewahren kann, statt sie zu vernichten. Sie dienten als eine Art Reservearmee, um gegen Infektionen vorzugehen. Gleichzeitig seien sie allerdings auch eine potenzielle Quelle für Autoimmunkrankheiten, zu denen unter anderem Multiple Sklerose und rheumatische Erkrankungen gezählt werden. 

Hypothese nach 25 Jahren bewiesen

Erst 25 Jahre später sei die technologische Entwicklung so weit gewesen, dass Goodnow seine visionäre Hypothese experimentell beweisen und mit dem Begriff der «klonalen Erlösung» habe versehen können, erklärte die Stiftung. Goodnow habe gezeigt, «dass das Immunsystem zwischen Risikoakzeptanz und Verteidigungsbereitschaft balancieren muss, um seine Aufgabe zu erfüllen», wird der Vorsitzende des Stiftungsrates, Professor Thomas Boehm, zitiert. 

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Goodnow erforschte zudem, warum die meisten Menschen keine Autoimmunerkrankungen bekommen: Ähnlich wie bei der Entstehung von Krebs müssten meist im Laufe vieler Jahre mehrere molekulare Kontrollstellen umgangen werden. Klinisch seien die Erkenntnisse von großer Bedeutung für die Entwicklung personalisierter Therapien von Autoimmunkrankheiten.

Goodnow forscht und lehrt als Leiter des Labors für Immungenomik am Garvan Institut für medizinische Forschung und als Professor an der Universität von Neusüdwales in Sydney. 

Verleihung in der Paulskirche

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis wird traditionell an Paul Ehrlichs Geburtstag, dem 14. März, in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Mit ihm werden Wissenschaftler geehrt, die sich auf dem von Paul Ehrlich vertretenen Forschungsgebiet besondere Verdienste erworben haben, etwa in der Immunologie, der Krebsforschung, der Hämatologie, der Mikrobiologie oder der Chemotherapie.

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