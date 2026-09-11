Unfälle

Pedelec-Fahrer stürzt - schwere Kopfverletzung

Ein Mann will mit seinem Pedelec einen Radfahrer überholen. Plötzlich gerät er ins Straucheln und fällt.

Ein 55 Jahre alter Radfahrer zog sich Verletzungen beim Kopf zu. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Ein 55 Jahre alter Radfahrer zog sich Verletzungen beim Kopf zu. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec ist ein Mann in Karlsruhe schwer am Kopf verletzt worden. Der 55-Jährige habe mit seinem Fahrzeug einen Radfahrer überholen wollen, sei dabei aus bislang ungeklärtem Grund ins Straucheln gekommen und zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. 

Dabei zog sich der Pedelec-Fahrer den Angaben nach Kopfverletzungen zu, weshalb er stationär ins Krankenhaus kam. Der Radfahrer, den er überholen wollte, hielt demnach sofort an und leistete erste Hilfe, bis die Rettungskräfte ankamen. Im Anschluss sei er ohne seine Personalien zu hinterlassen davongefahren.

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