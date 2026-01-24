Mannheim

Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Mannheim kommt es zu einem Unfall von einem Pedelecfahrer und einem Auto.

Der Schwerverletzte musste ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Mannheim (dpa/lsw) - Ein Pedelecfahrer ist in Mannheim von einem Auto angefahren und schwer am Kopf verletzt worden. Der 39-Jährige habe dem Auto am Freitag an einer Kreuzung nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. 

Der 39-Jährige stürzte und schlug laut Polizei unglücklich mit dem Kopf auf. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die 61 Jahre alte Autofahrerin stand unter Schock. Der Schaden an Auto und Pedelec wurde auf rund 1.600 Euro geschätzt.

