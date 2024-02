Pentz verlangt Auflösung des UN-Palästinenserhilfswerks

«Wer in einem dicht besiedelten Gebiet und mit knapp 12 000 Beschäftigen nicht bemerkt haben will, dass unter seinem eigenen Hauptquartier eine terroristische Kommunikation- und Terrorzentrale aufgebaut wurde, der schadet dem Frieden in der ganzen Region», ergänzte Pentz. Wenn man nicht mehr zwischen humanitärer Hilfe und Terrorunterstützung unterscheiden könne, dann müssten Konsequenzen gezogen werden. «Die Absetzung des UNRWA-Chefs ist dabei genauso überfällig wie eine Auflösung des gesamten Hilfswerks. Mit deutschen und europäischen Mitteln darf Terror weder unterstützt noch toleriert werden.»

Nach Angaben des israelischen Militärs liegt der Tunnel in 18 Metern Tiefe. Er habe als wichtige Einrichtung des Militärgeheimdienstes der Hamas gedient. In dem von der UNRWA in der Anfangsphase des Krieges verlassenen Hauptquartier der UN-Organisation will das Militär in den vergangenen zwei Wochen zudem große Mengen von Waffen und Sprengstoff gefunden haben. Indizien deuteten darauf hin, dass Büros und Räumlichkeiten der UNRWA-Zentrale von Hamas-Terroristen genutzt worden seien. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. UNRWA-Chef Philippe Lazzarini erklärte, das Hilfswerk habe keine Kenntnis von einem Tunnel gehabt. Auslöser des Gaza-Krieges war das Massaker von Terroristen der Hamas am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen gewesen.