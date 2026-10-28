Per App zu mehr Finanzwissen - Angebot für Schulen
Inflation, Altersvorsorge und Geldanlage: Eine neue App soll Finanzthemen für Schülerinnen und Schüler greifbar machen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mithilfe einer App will das hessische Bildungsministerium das Finanzwissen von Schülern und Schülerinnen erweitern. Die App simuliere finanzielle Entscheidungen in unterschiedlichen Lebenssituationen, teilt das Ministerium mit. Anschließend mache sie kurz- und langfristige Folgen nachvollziehbar.
Themen wie Inflation, Budgetplanung, Altersvorsorge sowie Sparen und Geldanlage würden so anschaulich und lebensnah behandelt. Die Schülerinnen und Schüler könnten im Unterricht Handlungsoptionen vergleichen, Entscheidungen kritisch hinterfragen und deren Auswirkungen auf die eigene Lebensplanung einschätzen.
Es handele sich um ein freiwilliges Angebot für Schulen, entwickelt wurde es an der Frankfurter Goethe-Universität. Auch Lern- und Unterrichtsmaterialien gehören dazu. Die App wurde am Mittwoch von Bildungsminister Armin Schwarz und Finanzminister Alexander Lorz (beide CDU) an einer Frankfurter Schule vorgestellt.