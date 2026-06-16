Fußball

Perfekt: AC Mailand holt Amorim als neuen Trainer

Die Besetzung des Trainerpostens bei Milan ist geklärt: Der Portugiese Rúben Amorim übernimmt. Weitere Stellen sind aber nach einer schwachen Saison noch offen.

Der neue Trainer der AC Mailand: der Portugiese Rúben Amorim. (Archivbild) Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa
Der neue Trainer der AC Mailand: der Portugiese Rúben Amorim. (Archivbild)

Mailand (dpa) - Der Portugiese Rúben Amorim übernimmt als neuer Trainer beim italienischen Traditionsclub AC Mailand. Die Verpflichtung des 41-Jährigen hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, nun teilte Milan den Vollzug offiziell mit. Zur Vertragslaufzeit gab es keine Angaben, Medien hatten von einem Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison berichtet. Amorim war zuletzt Trainer von Manchester United, wo er im Januar vorzeitig gehen musste. Davor arbeitete er erfolgreich bei Sporting Lissabon.

Die AC Mailand hatte am Ende einer schwachen Saison sogar den Einzug in die Champions League verpasst. Sowohl der bisherige Trainer Massimiliano Allegri als auch der Sportdirektor und der technische Direktor mussten daraufhin gehen.

Gerüchte aus Italien um Krösche

Italienische Medien berichteten zuletzt, ein Wechsel von Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zur AC Mailand rücke näher. Die «Gazzetta dello Sport» schrieb von fortgeschrittenen Verhandlungen, sogar von einer mündlichen Einigung war die Rede. 

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Eintracht-Präsident Mathias Beck hatte dem widersprochen. Von Milan sei wegen Krösche niemand auf den Bundesligisten zugekommen. «Und wir als Hauptausschuss von Eintracht Frankfurt haben nach Rücksprache mit Markus Krösche auch keinen Hinweis darauf, dass er Eintracht vor Ende seiner Vertragslaufzeit 2028 verlassen möchte», betonte der Aufsichtsratsvorsitzende des hessischen Clubs in der «Bild».

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