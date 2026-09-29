Personalwechsel: Sie wird die neue rechte Hand von Özdemir
Aktuell arbeitet sie noch im Sozialministerium, in wenigen Tagen soll Leonie Dirks eine der wichtigsten Positionen in der Landesregierung übernehmen. Wer ist sie?
Stuttgart (dpa/lsw) - An der Spitze der Staatskanzlei gibt es einen Personalwechsel: Leonie Dirks wird die neue rechte Hand von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne). Mit der 43-Jährigen tritt erstmals in der Geschichte des Landes eine Frau das Amt an. Der bisherige Staatsminister und Chef der Staatskanzlei, Jörg Krauss, gibt seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch zum Monatsende ab und geht nach einer kurzen Übergangsphase in den Ruhestand, wie die Landesregierung mitteilte. Am 1. Oktober übernimmt Dirks das Amt.
«Mit Leonie Dirks gewinnen wir eine junge und zugleich sehr erfahrene und außerordentlich engagierte Führungspersönlichkeit für die Leitung der Staatskanzlei», sagte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne). Dass mit Dirks erstmals eine Frau dieses Amt übernimmt, freue ihn besonders, sagte Özdemir.
Wie die Landesregierung mitteilte, verfügt die 43-Jährige über langjährige Erfahrung im politischen und ministeriellen Bereich. Nach verschiedenen Stationen in Politik und Verwaltung leitete sie von 2016 bis 2021 die Zentralstelle im Sozialministerium Baden-Württemberg. Seit Februar 2022 ist sie dort als Ministerialdirektorin tätig, hieß es.