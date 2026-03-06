Peter will mit den Eintracht-Frauen «Historisches» erreichen
Die neue Sportdirektorin des Frankfurter Bundesligisten hofft auf erste Titel mit den Hessinnen. Die 37-Jährige sieht im Europa Cup die Chance, Geschichte zu schreiben.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sportdirektorin Babett Peter traut den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in dieser Saison zwei Titel zu. «Wir werden in beiden Rennen Vollgas geben», kündigte die 37 Jahre alte Olympiasiegerin von 2016, die am 1. Januar die Position beim Bundesligadritten übernahm, mit Blick auf den Women’s Europa Cup und den DFB-Pokal an.
In dem neu geschaffenen internationalen Wettbewerb trifft die Eintracht im Halbfinale am 25. März und 2. April auf den schwedischen Vertreter BK Häcken. «Jeder Einzelne, der dabei involviert ist, ob auf dem Feld oder daneben, hat die Chance, Historisches zu erreichen», sagte Peter und ergänzte: «Die Mannschaft ist sehr gut ins Jahr gestartet und kommt mit viel Selbstbewusstsein aus den vergangenen Spielen.»
Keine Angst vor schwerer Pokalaufgabe
Auch im DFB-Pokal, wo die Eintracht-Frauen im Viertelfinale am kommenden Mittwoch beim Ligazweiten VfL Wolfsburg antreten müssen, sieht die ehemalige Welt- und Europameisterin gute Chancen. «Den Favoriten in diesem Spiel gibt es nur auf dem Papier», sagte Peter, die in ihrer aktiven Karriere fünf Jahre lang für die Niedersächsinnen auflief. «Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, und wir werden alles dafür geben, als Sieger vom Platz zu gehen.»
Peter, die zuletzt drei Jahre lang beim Chicago Stars FC in der höchsten US-amerikanischen Frauenfußball-Liga tätig war, soll in Frankfurt nach und nach alle sportlichen Themen wie die Kaderstruktur und das Kadermanagement übernehmen. «Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden und freue mich, jetzt Teil der Eintracht-Familie zu sein», sagt die Rückkehrerin, die von 2012 bis 2014 für den 1. FFC Frankfurt spielte.