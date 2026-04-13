PFC-Skandal: Stadtwerke Rastatt können auf Millionen hoffen

Baden-Baden (dpa/lsw) - Im Prozess um angeblich mit dem Umweltgift PFC verseuchten Kompost können die Stadtwerke Rastatt auf Schadenersatz hoffen. Der beklagte Kompostunternehmer müsse grundsätzlich für die entstandenen und noch entstehenden Schäden haften, entschied das Landgericht Baden-Baden. In welcher Höhe die klagenden Stadtwerke mit Geld rechnen können, entschied das Gericht zunächst nicht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Kompostunternehmer kann innerhalb eines Monats Berufung einlegen. Über die Höhe des Schadenersatzes wird erst entschieden, wenn das Urteil rechtskräftig ist.

Schadenersatz in Millionenhöhe gefordert

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Die Stadtwerke wollen rund 6,5 Millionen Euro von dem Kompostunternehmer haben. Sie werfen dem Mann vor, den Kompost mit Abfall aus der Papierindustrie versetzt, an Landwirte verkauft und zwischen 2006 und 2008 auf Felder in Mittelbaden verteilt zu haben. Die Papierschlämme waren, so der Vorwurf, mit sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) belastet, die giftig, gesundheitsschädlich und in der Natur praktisch nicht abbaubar sind.

Seit Bekanntwerden des Skandals kämpft die Region mit schwerwiegenden Folgen: Gut 1.200 Hektar Ackerland sind betroffen. Schadstoffe gelangten bis ins Grundwasser. Brunnen mussten geschlossen und Wasserwerke etwa der Stadtwerke Rastatt mit Filteranlagen nachgerüstet werden.

Klage zieht sich seit Jahren

Die Klage war 2019 erhoben worden, im März 2022 wurde erstmals dazu verhandelt. Nachdem das Gericht ein Sachverständigen-Gutachten für erforderlich gehalten hatte, herrschte dreieinhalb Jahre Funkstille.

Erst seit Oktober 2025 war wieder verhandelt worden. Dort hatte ein Gutachter den Worten des Klägeranwaltes zufolge die Sicht der Stadtwerke gestützt. Klärschlämme aus Kläranlagen oder das Ablassen von Flugbenzin wie es der Kompostunternehmer seinerzeit unter anderem vorgebracht hatte, kommen dem Gericht zufolge laut Gutachten nicht als Ursache für die Verunreinigungen infrage.