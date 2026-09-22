Pferd «Ferdl» sorgt für kurzzeitige Vollsperrung auf der A3

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Pferdetransport, quasi unter Polizeischutz, hat sich auf der A3 in Höhe des Offenbacher Kreuzes zugetragen. Dort war ein Fahrzeug inklusive eines Anhängers mit einem Pferd liegen geblieben, wie die Polizei mitteilte.

Für die Weiterfahrt sollte ein anderes Fahrzeug den Anhänger samt dem 13-jährigen Pferd übernehmen. Dafür habe das Tier mit dem Namen «Ferdl» seinen Hänger jedoch kurz verlassen müssen. Damit dies für alle Beteiligten sicher vonstattengehen konnte, sperrte die Polizei die Fahrbahn nach eigenen Angaben für rund eine halbe Stunde voll. Der Anhänger wurde umgehängt, das Pferd wieder verladen und die Fahrt in die Tierklinik konnte fortgesetzt werden.