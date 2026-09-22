Tiere

Pferd «Ferdl» sorgt für kurzzeitige Vollsperrung auf der A3

Ein Transporter mit einem Pferd im Anhänger bleibt auf der A3 liegen. Warum «Ferdl» für eine halbe Stunde die Autobahn lahmlegt.

Ferdls Weg in die Tierklinik konnte dank der Hilfe der Einsatzkräfte fortgesetzt werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ferdls Weg in die Tierklinik konnte dank der Hilfe der Einsatzkräfte fortgesetzt werden. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Pferdetransport, quasi unter Polizeischutz, hat sich auf der A3 in Höhe des Offenbacher Kreuzes zugetragen. Dort war ein Fahrzeug inklusive eines Anhängers mit einem Pferd liegen geblieben, wie die Polizei mitteilte. 

Für die Weiterfahrt sollte ein anderes Fahrzeug den Anhänger samt dem 13-jährigen Pferd übernehmen. Dafür habe das Tier mit dem Namen «Ferdl» seinen Hänger jedoch kurz verlassen müssen. Damit dies für alle Beteiligten sicher vonstattengehen konnte, sperrte die Polizei die Fahrbahn nach eigenen Angaben für rund eine halbe Stunde voll. Der Anhänger wurde umgehängt, das Pferd wieder verladen und die Fahrt in die Tierklinik konnte fortgesetzt werden.

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