Tiere

Pferd mit Schnittwunden in Stall gefunden

Die Polizei prüft einen möglichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei prüft, ob Unbekannte für die Verletzungen des Pferdes verantwortlich sind und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei prüft, ob Unbekannte für die Verletzungen des Pferdes verantwortlich sind und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild)

Schwalmstadt (dpa/lhe) - In einem Stall in Schwalmstadt-Ziegenhain (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein Pferd verletzt aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein Tierarzt am Samstagvormittag mehrere tiefe Schnittwunden im Bauchbereich des Tieres fest. Nach seiner ersten Einschätzung sei es möglich, dass unbekannte Täter die Verletzungen verursacht hätten, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.

