Pferd mit Schnittwunden in Stall gefunden

Schwalmstadt (dpa/lhe) - In einem Stall in Schwalmstadt-Ziegenhain (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein Pferd verletzt aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein Tierarzt am Samstagvormittag mehrere tiefe Schnittwunden im Bauchbereich des Tieres fest. Nach seiner ersten Einschätzung sei es möglich, dass unbekannte Täter die Verletzungen verursacht hätten, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.