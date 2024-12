Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Pflegebedürftige können in Hessen nun auch per Videotelefonie begutachtet werden. Laut Medizinischem Dienst (MD), der die Einstufung vornimmt, ist das bundesweit grundsätzlich möglich und wird in Hessen bereits praktiziert. Grundlage ist ein Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens.