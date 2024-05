Philipp Peyman Engel erhält Ricarda-Huch-Preis

Darmstadt (dpa) - Der Autor und Journalist Philipp Peyman Engel erhält den Ricarda-Huch-Preis der Stadt Darmstadt. Engel engagiere sich gegen Antisemitismus und für das jüdische Leben in Deutschland, erklärte die Stadt zur Begründung. Der Chefredakteur der «Jüdischen Allgemeinen» greife kontroverse Themen journalistisch auf und stoße so wichtige Debatten an, wie etwa über die Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Documenta 15, teilte die Stadt mit.