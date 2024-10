Philippinen stellen Konzept als Buchmessen-Gastland 2025 vor

Frankfurt/Main (dpa) - Unter dem Motto «Fantasie beseelt die Luft» präsentieren sich die Philippinen im kommenden Jahr als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. «Für viele von uns in Europa ist die philippinische Literatur noch ein unbekanntes Terrain», sagte Juergen Boos, Direktor der weltgrößten Bücherschau, am Donnerstag. «Ich bin besonders gespannt darauf, die vielfältigen Einflüsse der 183 Sprachen, die auf den 7.641 Inseln der Philippinen gesprochen werden, 2025 in Frankfurt zu erleben.»