Weinheim. Mit dem Umzug in die Weinheimer Nordstadt beginnt ein neues Kapitel für das mit Herz und Erfahrung gewachsene Pilates-Konzept: Das erfolgreiche Studio Pilates-Körperatelier von Annette Neuhaus und Jessica Wiggershaus, bislang in Hemsbach beheimatet, hat nun in einem modernen Neubau an der Bergstraße 165 ein lichtdurchflutetes Zuhause gefunden. Mehr Raum für Bewegung, Begegnung – und für alle, die ihren Körper fordern und weiterentwickeln möchten.

Körperbewusstsein statt Leistungssport

Wer Pilates kennt, weiß: Es geht nicht um Tempo oder Höchstleistung, sondern um Tiefe, Präzision und Körperbewusstsein. Genau das möchten die beiden zertifizierten Trainerinnen in ihren Kursen gezielt fördern: „Bei Pilates geht es um kleine Bewegungen, die eine große Wirkung haben. Daher ist es besonders wichtig, einfühlsam auf jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer einzugehen, falsche Bewegung sofort zu erkennen und sanft zu korrigieren“, weiß Annette Neuhaus.

Individuell begleitet: mit Blick auf Prävention

Ob im Personal Training oder in kleinen, überschaubaren Gruppen: Menschen jeden Alters werden darin unterstützt, ihre Haltung zu mobilisieren, die Körpermitte zu stärken und ein neues Gefühl für sich selbst zu entwickeln. Für beide steht der präventive Ansatz klar im Mittelpunkt. „Pilates dient aber auch dazu, Beschwerden zu lindern und Fehlhaltungen abzubauen“, ergänzt Wiggershaus. Dabei fließen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in das Training ein, versichert sie. „Auch Männer sind bei uns ausdrücklich willkommen“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu. Denn das Training in dem neuen Studio bietet ideale Bedingungen, es an den persönlichen Rhythmus anzupassen.

Foto: Körperatelier „Relax“: Alle Kursräume im neuen Pilates-Körperatelier in der Bergstraße 165 sind klimatisiert und einladend gestaltet. Das Mattentraining findet in kleinen Gruppen persönlich angeleitet statt. Jeder kann in seinem Tempo Fitness und Körperspannung aufbauen.

Wohlfühlen beginnt beim Ankommen

Die hellen Kursräume sind klimatisiert, offen und klar gestaltet. Bereits an der großen Theke im Entree beginnt das Wohlfühlen. Und wer möchte, lässt nach dem Training auf der sonnigen Terrasse bei einem Getränk den Blick in die Weite schweifen und kehrt gestärkt in den Alltag zurück. „Ankommen, sich wohlfühlen – ganz ohne Dresscode. Das ist bei uns ausdrücklich erwünscht“, unterstreicht Neuhaus. Statt anonymer Atmosphäre wie in großen Fitnessketten setzen die beiden auf persönliche Betreuung und aufmerksame Anleitung. Jede oder jeder soll sich gesehen, verstanden und fachlich gut begleitet fühlen.

Foto: Körperatelier Einfach einladend – der geschmackvoll eingerichtete Empfangsbereich des Pilates-Körperateliers in Weinheim. Hier können sich die Kursteilnehmer nach dem Pilates-Training erfrischen und danach gestärkt und gut gelaunt durchstarten.

„Mit Gute-Laune-Effekt“: Allegro, Mattenkurse und Flying Pilates

Zu ihrem Repertoire gehören Mattenkurse mit und ohne Kleingeräte ebenso wie Pilates Allegro. Das ist eine dynamische Trainingsform, die im neuen Studio an vier hochmodernen Reformer-Geräten praktiziert wird. Sie verbindet kontrollierte Bewegungen mit verschieden einstellbarem Widerstand und eignet sich für Einsteiger genauso wie für Fortgeschrittene, die gezielt an Haltung, Kraft und Beweglichkeit arbeiten möchten.

Foto: Körperatelier Das Pilates-Körperatelier verfügt über vier hochmoderne Allegro-Geräte. Annette Neuhaus und Jessica Wiggershaus stellen sich ganz auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ein. Pilates Allegro ist sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene bestens geeignet – und äußerst effektiv.

Noch ein Highlight im Programm ist Flying Pilates: Mithilfe eines an der Decke befestigten Tuchs führen die Teilnehmer Übungen mitunter schwebend aus. „Das ist sanft zu den Gelenken, wirkungsvoll für den ganzen Körper und mit einem echten Gute-Laune-Effekt verbunden“, verspricht Neuhaus. Besonders wichtig ist den beiden erfahrenen Trainerinnen die Sicherheit: Alle Kurse werden unter gültigen Standards und mit viel Aufmerksamkeit für die Teilnehmenden durchgeführt.

Foto: Körperatelier Flying Pilates ist mehr als nur ein Trend, hier kann man sich ordentlich auspowern. Wichtig ist die fachkundige Anleitung durch die beiden zertifizierten Pilates-Trainerinnen, die in der Anwendung mit den „schwebenden Tüchern“ über hinreichende Praxiserfahrung verfügen und wissen, worauf es bei den Bewegungen ankommt.

Neu: Yoga-Flow, mit einem Sonnengruß auf der Terrasse

Neu im Angebot ist der Yoga-Flow; eine eher dynamische Praxis, bei der sich fließende Bewegungen harmonisch mit Atem und Rhythmus verbinden. „Wir machen daraus eine meditative Reise, die den Kreislauf anregt und den Körper herrlich mobilisiert und kräftigt“, so Neuhaus. Besonders stimmungsvoll: An warmen Tagen können die Mattenkurse auch kurzfristig auf der großzügigen Studio-Terrasse stattfinden.

Foto: Körperatelier Ein echtes Schmuckstück ist die weiträumige Terrasse, die zum neuen Pilates-Studio in Weinheim-Nord gehört. An schönen Tagen kann ein Mattenkurs ins Freie verlegt werden. Auch perfekt für eine kurze Verschnaufpause nach dem Training.

Gutes auf sich wirken lassen

Ergänzend zu den Kursen hält das Pilates-Studio auch Präventionstrainings sowie entspannende Anwendungen bereit: von gezielter Faszienmassage bis hin zur Cuping-Technik, jeweils abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse. Wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte, findet hier fachkundige Hände und kann die ruhige Atmosphäre auf sich wirken lassen.

Foto: Körperatelier Hier ist die Ruhe zu Hause – und die Entspannung. Neben den Kursangeboten bieten Annette Neuhaus und Jessica Wiggershaus in einem separaten Behandlungszimmer unter anderem individuelle Faszienmassagen an.

Barrierefreier Zugang

Übrigens: Das Pilates-Körperatelier liegt im ersten Stock. Der gesamte Studiozugang ist barrierefrei gestaltet – mit Fahrstuhl, Behinderten-WC, eigener Parkfläche direkt vor der Tür und ausreichend Fahrradstellplätzen.

Das Herzlich-willkommen-Angebot

Zur Studioeröffnung am Sonntag, 25. Mai, von 10 bis 13 Uhr laden Annette Neuhaus und Jessica Wiggershaus nicht nur ihre treuen Stammkundinnen und -kunden ein, sondern alle, die Lust haben, das neue Pilates-Körperatelier in Weinheim kennenzulernen. „Steig einfach von der Couch, komm vorbei und mach Bewegung zu einem Teil deines Lebens. Eine Portion Ehrgeiz kannst du natürlich gern mitbringen.“ Das ist ihr Motto. Als Willkommensgeschenk wartet ein attraktives Eröffnungsangebot: Vom 25. Mai bis 8. Juni 2025 gibt es 10 Prozent Preisnachlass auf die 10er-Kurskarte. Auch das flexible Abo-System des Pilates-Körperateliers lässt sich problemlos in jeden Alltag integrieren. „Nur dranbleiben sollte man auf jeden Fall“, stellt Neuhaus abschließend klar.

Foto: Körperatelier

Weitere Infos: