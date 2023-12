Pisa-Schock bei Schülern: Ministerium: «Keine Überraschung»

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Das historisch schlechte Abschneiden der deutschen Schüler in der internationalen Leistungsstudie Pisa 2022 ist aus Sicht des hessischen Kultusministeriums «keine Überraschung». Auch andere zugleich erhobene Bildungsstudien seien zu ähnlich ernüchternden Ergebnissen gekommen, teilte die Landesbehörde in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Die Pisa-Daten sei unmittelbar nach den langen Corona-Schulschließungen erfasst worden, «die in Deutschland viel einschneidender waren als in anderen Ländern».

Hinzu kommt laut dem Kultusministerium eine besonders in der Bundesrepublik «durch die Zuwanderung immer heterogener werdende Schülerschaft – sehr oft aus bildungsfernen Familien.» In Hessen kämen beispielsweise derzeit jeden Monat aufgrund von Flucht und Zuwanderung 1000 zusätzliche Kinder und Jugendliche in die Schulen. Das sei eine enorme Belastung und Herausforderung, die trotz der tollen Arbeit der Lehrkräfte nicht immer mit Fördermaßnahmen vollständig aufgefangen und ausgeglichen werden könne.