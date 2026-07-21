Rüstungsindustrie

Pistorius besucht Rüstungskonzern KNDS in Kassel

Bundesverteidigungsminister Pistorius informiert sich bei Panzerbauer KNDS in Kassel über die Produktion und spricht mit Mitarbeitenden. Was beim Firmenbesuch im Mittelpunkt steht.

Verteidigungsminister Pistorius möchte sich bei einem Rundgang über die Panzerfertigung von KNDS informieren. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Verteidigungsminister Pistorius möchte sich bei einem Rundgang über die Panzerfertigung von KNDS informieren. (Archivbild)

Kassel (dpa) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht heute (10.30 Uhr) den Kasseler Standort des Rüstungskonzerns KNDS. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen ein Rundgang durch die Fertigung sowie Gespräche mit der Geschäftsführung, den Mitarbeitenden und der Arbeitnehmervertretung, wie KNDS mitteilte. Das Unternehmen produziert unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2.

Pistorius wird laut Ankündigung zum Abschluss des Besuches zunächst ein kurzes Statement abgeben und anschließend gemeinsam mit den Geschäftsführern von KNDS Deutschland, Florian Hohenwarter und Axel Scheibel, für Fragen zur Verfügung stehen.

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