Plädoyers im Terror-Prozess um Entführung Lauterbachs

Frankfurt/Main/Koblenz (dpa) - In dem Prozess gegen einen mutmaßlichen Terroristen, der sich laut Anklage an einer Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beteiligen wollte, werden heute (9.30 Uhr) die Plädoyers von Generalstaatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Das Urteil des Frankfurter Oberlandesgerichts soll nach der bisherigen Planung am 25. November verkündet werden.