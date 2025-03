Pläne für Frankfurter Kulturcampus werden vorgestellt

Frankfurt (dpa/lhe) - Das Land Hessen und die Stadt Frankfurt haben nach jahrelanger Suche eine Lösung für den Kulturcampus auf dem ehemaligen Universitätsareal in Hessens größter Stadt gefunden. Die Details zu den Plänen stellen unter anderem Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Montag in Frankfurt (11.00) vor.