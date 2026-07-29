Plastikkübel fällt von Anhänger - Motorradfahrer stirbt
Ein größerer Kübel aus Plastik sorgt für eine tragische Kettenreaktion: Er fällt von einem Anhänger auf eine Landesstraße. Ein Motorradfahrer kann nicht ausweichen. Und verunglückt tödlich.
Homberg (Ohm) - Ein von einem Anhänger gefallener Plastikeimer hat im Vogelsbergkreis einen tödlichen Unfall ausgelöst. Dabei starb ein 73 Jahre alter Motorradfahrer auf einer Landesstraße, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann sei am Dienstagnachmittag mit seinem Motorrad hinter einem Fahrzeug mit Anhänger hergefahren, teilte die Polizei mit. In der Nähe von Homberg (Ohm) sei ersten Erkenntnissen zufolge dann ein Speiskübel herabgefallen. Der Motorradfahrer prallte gegen das Behältnis, das auch als Mörtelkübel oder Maurerkübel bekannt ist.
Dann geriet er in den Gegenverkehr, stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und wurde in den Seitengraben geschleudert. Der 73-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs sei ein Gutachter beauftragt worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro.