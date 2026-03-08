3. Fußball-Liga

Pleite beim Letzten: Ulm taumelt Regionalliga entgegen

Ulm führt 2:0, verliert am Ende aber 2:3 beim Tabellenletzten. Der letztjährige Zweitligist droht immer mehr, durchgereicht zu werden. Trainer Dotchev wirkt resigniert und übernimmt die Verantwortung.

Pavel Dotchev droht mit dem SSV Ulm der Abstieg. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Pavel Dotchev droht mit dem SSV Ulm der Abstieg. (Archivbild)

Ulm (dpa/lsw) - Diese Pleite löste beim SSV Ulm 1846 immensen Frust aus. Mit 2:3 (0:0) verlor das Team von Trainer Pavel Dotchev sogar beim abgeschlagenen Tabellenletzten. Der Zweitliga-Absteiger taumelt dem drohenden Regionalliga-Absturz entgegen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Ich sage es mal so - mit diesem Trend werden wir absteigen», räumte Dotchev bei MagentaSport ein und wirkte völlig ernüchtert. «Natürlich ist das zu wenig. Und man kann sich vorstellen, wie jetzt die Stimmung ist. Es tut schon brutal weh.» 

Aus einem 2:0 wird ein 2:3

Mit 2:0 hatten die Gäste am Samstag in Schweinfurt geführt - dank zweier Tore von Lucas Röser in der zweiten Hälfte. Es sah nach dem erhofften Erfolgserlebnis aus, das dringend nötig war. Doch dann war das Tabellen-Schlusslicht des früheren Bundesliga-Profis Jermaine Jones mit einem Eckball, per Strafstoß und nach einem Freistoß erfolgreich. Ulm erlebte mit dem 2:3 in der Nachspielzeit ein Debakel. 

Die Schuld nahm Dotchev auf sich. «Ich habe die Verantwortung für dieses Spiel. Ich habe anscheinend Fehler gemacht bei den Auswechslungen», sagte der 60-Jährige. «Nach dem ersten Gegentor ist die Mannschaft zusammengebrochen», stellte er fest.

Der Trend geht Richtung Abstieg

Der Drittliga-Experte war Mitte November gekommen und sollte die Ulmer aus der Krise führen. Nun droht auch mit ihm der Abstieg. Der einstige Erstligist ist Tabellen-18., zum rettenden Platz 16 klafft eine Lücke. Der Trend macht gerade keine Hoffnung. Seit sechs Spielen sind die Ulmer sieglos, holten in der Phase nur zwei Zähler. 

«Natürlich mussten wir heute gewinnen, weil wir unbedingt die Punkte brauchen, um noch ein bisschen Hoffnung zu haben für die 3. Liga», sagte Dotchev. Am kommenden Sonntag geht es gegen den FC Ingolstadt weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bei Dotchev-Debüt: Ulm kassiert nächste Niederlage
3. Fußball-Liga

Bei Dotchev-Debüt: Ulm kassiert nächste Niederlage

Pavel Dotchev gibt seinen Einstand als Ulmer Trainer - und muss direkt einen herben Dämpfer hinnehmen. Für die Schwaben ist es bereits die sechste Pleite in Serie.

22.11.2025

Dotchev soll SSV Ulm im Abstiegskampf retten
3. Liga

Dotchev soll SSV Ulm im Abstiegskampf retten

Der SSV Ulm hat einen neuen Trainer gefunden. Pavel Dotchev kommt mit reichlich Erfahrung zum Zweitliga-Absteiger.

16.11.2025

Nach Brandbrief und Trennung: Ulm sucht neuen Trainer
3. Liga

Nach Brandbrief und Trennung: Ulm sucht neuen Trainer

Geschäftsführer weg, Trainer weg. Der SSV Ulm stellt sich nach dem Absturz in der 3. Liga neu auf. Wer die Nachfolge übernimmt, ist offen.

11.11.2025

Dresden und Bielefeld steigen in die 2. Liga auf
3. Fußball-Liga

Dresden und Bielefeld steigen in die 2. Liga auf

Schon vor dem letzten Spieltag schaffen zwei Traditionsclubs die Rückkehr ins Fußball-Unterhaus.

10.05.2025

Bundesliga

Union taumelt zur nächsten Pleite: 0:3 gegen Frankfurt

Trotz der langen Niederlagenserie stellt sich Union hinter Trainer Fischer. Doch auf dem Platz gegen Frankfurt geht die Krise bei allem Aufwand ungebremst weiter.

04.11.2023